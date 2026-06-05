Утечка дизельного топлива нанесла ущерб в 5,6 миллиарда рублей в Ульяновске Фото: Аца КОШТЭ. Перейти в Фотобанк КП

В Ульяновске уже около 30 лет дизельное топливо загрязняет Винновскую рощу. О текущей ситуации и суде из-за потраченных на очистку денег рассказал заслуженный эколог РФ Лев Левитас. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Нефтепродукт с высоким содержанием серы вытекает в почву со скоростью сто литров в неделю. Общий ущерб природе составил 5,6 миллиарда рублей. Ранее специалисты провели рекультивацию: вывезли грязный грунт и построили очистные сооружения, потратив на это 253 миллиона рублей. Сейчас суд в Твери рассматривает дело о неэффективном использовании этих средств после проверки Счетной палаты, сообщили в mosaica.ru.

«Нужно найти, откуда и от кого течет это дизтопливо. Надо найти источник и ликвидировать его. А тех, кто виноват, заставить обслуживать очистные сооружения и провести новые инженерно-экологические изыскания», – рассказал заслуженный эколог РФ Лев Левитас.

Сейчас судебные разбирательства продолжаются, следующее заседание в Твери отложили до июля. При этом действующие очистные сооружения пока остаются единственной преградой, которая не дает вредным веществам попасть напрямую в реку Волгу.

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