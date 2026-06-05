Краевой суд смягчил приговор укравшему наркотики ординатору в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

Приморский краевой суд пересмотрел уголовное дело ординатора, который похитил наркотики из операционной во время прохождения производственной практики в медицинском учреждении. Апелляционная инстанция смягчила первоначальный приговор. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее Фрунзенский районный суд города отправил ординатора в колонию общего режима на шесть лет и два месяца. Было установлено, что он умышленно забрал препараты для личного употребления, но позже их изъяли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Изначально действия осужденного квалифицировали как хищение с использованием служебного положения. Адвокат подал жалобу, попросив переквалифицировать статью и дать подзащитному условный срок, тогда как сторона обвинения требовала оставить все как есть.

«Апелляционная инстанция Приморского краевого суда, проверив законность и обоснованность приговора суда первой инстанции, нашла основания для его изменения по доводам апелляционной жалобы защитника», – рассказали в суде.

Сейчас действия осужденного переквалифицированы на простое хищение наркотических средств. Судебная коллегия частично согласилась с просьбой защиты и сократила наказание до трех лет лишения свободы, которые ординатору предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.

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