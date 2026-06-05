Бывший глава управления Росимущества получил 20 лет колонии в Приморье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фрунзенский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю территориального управления Росимущества в Приморском крае и шести местным жителям во Владивостоке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С июля 2021 года по март 2023 года группа под руководством местного жителя забирала имущество, переданное на хранение в ведомство. Вещи продавали ради прибыли. В схему вовлекли бывшего руководителя управления, который вместе со своим подчиненным регулярно брал взятки за покровительство и содействие.

Организатор незаконного бизнеса получил 19 лет лишения свободы, а экс-глава Росимущества отправится в колонию строгого режима на 20 лет. Остальным участникам группы также назначили длительные сроки заключения.

«Судом с учетом позиции государственного обвинителя в доход государства конфискованы суммы полученных взяток, а также денежные средства, полученные преступным сообществом в результате незаконной деятельности», – рассказали в прокуратуре.

Сейчас помимо тюремных сроков всем осужденным назначены дополнительные наказания в виде штрафов, ограничения свободы и запрета занимать определенные должности. Незаконно заработанные деньги полностью изъяты.

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