Мужчине с тяжелым заболеванием помогли восстановить документы в Приморье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Находке сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и специалисты Центра социального обслуживания помогли условно осужденному мужчине, который оказался в беде из-за тяжелой болезни. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина страдает серьезным заболеванием позвоночника. Из-за постоянных сильных болей он практически обездвижен и не может передвигаться самостоятельно. Много лет назад условно осужденный потерял свой полис и поэтому не обращался за профессиональной помощью. Дойти до страховой компании для восстановления документа он уже не мог физически, поэтому обратился за содействием к сотруднику пробации филиала УИИ по Находке.

Работники инспекции вместе со специалистами социального обслуживания оформили доверенность, получили полис ОМС и передали его больному, сразу же вызвав скорую медицинскую помощь.

«Условно осужденный Б. страдает серьёзным заболеванием позвоночника. Из-за постоянных сильных болей он практически обездвижен и не может передвигаться самостоятельно», – рассказали в администрации Находки.

Сейчас благодаря восстановленному документу и оперативной реакции служб мужчина наконец сможет проходить необходимое лечение. Условно осужденный уже выразил искреннюю благодарность работникам инспекции за неравнодушное участие и реальную помощь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.