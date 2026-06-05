Уголовное дело завели из-за отключения электроэнергии на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке разгорелся скандал вокруг незаконного отключения электричества в частном секторе. Местные жители пожаловались, что их дома самовольно отрезали от питания. После прокурорской проверки полиция завела уголовное дело о самоуправстве. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Владелец передвижной трансформаторной подстанции решил обесточить частный сектор. Люди просидели без электричества больше недели – с 21 мая по 1 июня 2026 года. При этом федеральное законодательство строго запрещает собственникам сетей мешать передаче энергии рядовым потребителям в жилые дома.

«Учитывая требования федерального законодательства, согласно которым собственники электросетевого хозяйства не вправе препятствовать перетоку энергии через их объекты, в данном случае усмотрены признаки самоуправства», – рассказали в прокуратуре.

Сейчас правоохранители открыли уголовное дело о самоуправстве. Дополнительно надзорное ведомство завело административное производство за нарушение правил подключения, ход расследования находится на строгом контроле.

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