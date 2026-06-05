Что произошло в Приморье к утру 6 июня

Непогода накроет регион после небольшой передышки Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Циклон, который бушует в Приморье второй день, вскоре покинет пределы региона. Сбивающий с ног ветер и ливень, по прогнозам синоптиков, стихнут в ночь на субботу. Но следом грядет новая непогода.

В начале июня в Японском море наблюдается настоящий климатический феномен. Из-за аномального потепления течений к берегам Приморья приплыли тропические и субтропические виды рыб, появление которых обычно ждут не раньше июля или августа.

Острые приступы боли и сильное вздутие живота привели 70-летнюю жительницу Приморья прямо на операционный стол. За обычным недомоганием скрывалось крупное новообразование. Хирургам пришлось экстренно вырезать пораженный участок, чтобы спасти пациентку от кишечной непроходимости.

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