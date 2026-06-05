Прокуратура контролирует расследование ДТП с автобусом в Приморье Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Уссурийская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса. В аварии пострадали двое пассажиров, в том числе 17-летняя девушка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным надзорного ведомства, вечером 5 июня водитель «ГАЗ Gazelle NEXT», следовавший по маршруту № 514 Камень-Рыболов – Владивосток со стороны Хабаровска в направлении Уссурийска, не обеспечил постоянный контроль за движением транспорта при возникновении опасности. Он не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки, из-за чего автобус съехал с проезжей части вправо в кювет. Травмы получили два пассажира, одной из пострадавших оказалась несовершеннолетняя.

«Сотрудниками скорой медицинской помощи пассажирам поставлены диагнозы в виде ушибов, назначено амбулаторное лечение», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Водитель ранее привлекался к административной ответственности, состояние опьянения у него не выявлено. Ход и результаты административного расследования по факту ДТП находятся на контроле городской прокуратуры.

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