Дорожники убрали 16 брошенных машин с улиц Владивостока Фото: Администрация Владивостока.

Во Владивостоке дорожники убрали с улиц 16 брошенных машин. Бесхозный транспорт вывезли с Жигура, Светланской, Калинина и ряда других адресов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Чтобы официально признать транспортное средство брошенным, достаточно всего двух критериев. К ним относятся плотные следы загрязнений на лобовом и боковых стеклах, проросшая растительность, отсутствие государственных регистрационных знаков, спущенные колеса и неисправность замков дверей. Также поводом для вывоза машины служит беспрепятственный доступ в салон и сквозная коррозия элементов кузова размером более 10 квадратных сантиметров.

«Сообщить о брошенных автомобилях можно в городскую администрацию. Специалисты проведут проверку, составят акты и вынесут на рассмотрение специальной комиссии», – рассказали в администрации города.

Специалисты регулярно проверяют поступающие обращения от местных жителей и принимают решения о вывозе такого транспорта.

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