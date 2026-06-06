Энергетики устраняют последствия сильных дождей в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чугуевском, Партизанском, Надеждинском и Хасанском муниципальных округах Приморья бригады восстанавливают повреждения на линиях электропередачи, вызванные прошедшей непогодой. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из-за ухудшения погодных условий специалисты перешли в режим повышенной готовности. Днем 5 июня и ночью 6 июня прошли сильные дожди, а в некоторых районах наблюдался штормовой ветер. Вечером отключилось оборудование на подстанции «Загородная», из-за чего часть жителей в районе бухты Тихой осталась без света, но питание вернули за полтора часа.

Ночью также аварийно отключалась высоковольтная линия Арсеньев-2-Молодежная, однако ее удалось включить в работу в течение 15 минут. Во время разгула стихии массовых отключений электроэнергии зафиксировано не было.

«В настоящее время бригады энергетиков продолжают устранять повреждения на энергообъектах. Работы будут выполняться до полного завершения аварийно-восстановительных работ», – рассказали в Приморских электрических сетях.

Ремонт в населенных пунктах будет продолжаться до полного восстановления электроснабжения.

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