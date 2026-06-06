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НовостиОбщество6 июня 2026 6:40

Дайверы очистят дно бухты Ахлестышева во Владивостоке

Экологическая акция по сбору мусора пройдет 7 июня
Алина ВЕСНИНА
Дайверы очистят дно бухты Ахлестышева во Владивостоке

Дайверы очистят дно бухты Ахлестышева во Владивостоке

Фото: Марина БУНАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 7 июня, дайверы очистят подводную акваторию бухты Ахлестышева во время экологической акции «Подводный субботник 2026». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Предстоящее мероприятие соберет неравнодушных жителей, которые готовы привести в порядок морское дно. На месте им выдадут весь необходимый для работы инвентарь – перчатки и мешки для сбора мусора. При этом от тех, кто будет спускаться под воду, требуется обязательная предварительная регистрация, а также наличие действующего сертификата любой профильной ассоциации. Документ должен официально подтверждать квалификацию человека и его право на погружение.

«К участию приглашаются все неравнодушные граждане и любители природы. Организаторы предоставляют необходимый инвентарь: мешки для сбора мусора и перчатки», – рассказали в администрации города.

Дайверы проходят процедуру предварительной регистрации и проверяют наличие сертификатов перед погружением.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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