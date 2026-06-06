Охотский антициклон принесет дожди и сильный ветер в Приморье 7 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

7 июня погоду в крае определяет гребень охотского антициклона. Днем в регионе пройдут небольшие дожди, возможны утренний туман и сильный порывистый ветер. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Прогноз погоды в Приморье на этот день обещает умеренный юго-восточный ветер, который местами значительно усилится. Днем столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов, при этом на побережье будет прохладнее – от +8 до +13 градусов.

Погода во Владивостоке выдастся пасмурной: утром город накроет туман с моросью, а к концу дня пойдет небольшой дождь при сильном ветре. Днем воздух прогреется до +11...+13 градусов.

В Уссурийске синоптики также прогнозируют переменную облачность. К концу дня там начнется небольшой дождь, подует сильный южный ветер, а температура воздуха составит от +12 до +14 градусов. В Находке будет преимущественно без осадков при сильном восточном ветре, а воздух прогреется максимум до +17 градусов.

Специалисты зафиксировали текущую температуру воды в море. В Амурском заливе показатель сейчас составляет +14 градусов, в Находке – плюс 13 градусов, а теплее всего в заливе Посьета, где вода прогрелась до 16 градусов.

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