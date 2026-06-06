Тридцатый юбилейный праздник Сабантуй с размахом отметили в Артеме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме на центральной площади развернулись масштабные гуляния в честь национального праздника Сабантуй. Местные жители с размахом отметили традиционный «Праздник плуга». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Гости мероприятия смогли попробовать блюда кухни разных народов России. По традиции башкир и татар этот день знаменует окончание весенних полевых работ. Для местных жителей это торжество жизни, путь к созиданию и знак уважения к своим историческим корням. В этом году в крае отмечают уже 30-й, юбилейный праздник.

«У нас многонациональный край. И символично, что 30-й юбилейный Сабантуй в Приморье проходит в год, объявленный Владимиром Путиным Годом единства народов России», – рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Это событие стало важной частью культурной жизни города. На центральной площади люди смогли лично познакомиться с кулинарными традициями и обычаями разных народов нашей страны.

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