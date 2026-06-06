Столб пепла поднялся над кратером вулкана Шивелуч на Камчатке Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

На Камчатке вулкан Шивелуч вновь напомнил о себе мощным пепловым выбросом. Завораживающие кадры этого природного явления удалось сделать из расположенного неподалеку поселка Ключи. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Масштабное событие зафиксировала камера Приемного центра Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Судя по полученному снимку, над кратером поднялся мощный столб густого серого пепла. Выброс, своими очертаниями похожий на гигантский гриб, устремился высоко в небо. Ясная погода и чистое безоблачное небо позволили технике заснять исполин максимально четко.

Пепловый выброс на вулкане Шивелуч Видео: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Сейчас Шивелуч остается под постоянным присмотром. Камера направлена прямо на гору, поэтому если вулкан снова выбросит пепел, это тут же попадет в кадр.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.