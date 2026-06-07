В Анадыре 8 июня частично перекроют несколько улиц для уборки дворов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Анадырская транспортная компания проведет завтра, 8 июня 2026 года, уборку дворов с помощью спецтехники. Работы начнутся с половины девятого утра. Техника выйдет на улицы Энергетиков, Берзиня и Отке. Во время уборки проезд на этих участках будет частично закрыт. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В компании просят жильцов многоквартирных домов убрать свои машины, чтобы коммунальщики могли качественно очистить территорию.

«Просьба жильцов указанных многоквартирных домов убрать свои транспортные средства для лучшей очистки территории и отнестись с пониманием к ситуации по уборке города», - обратились к горожанам в администрации города.

Полный список адресов: дома № 3, 5, 7, 9, 11 и 13 на Энергетиков, дом № 22 на Берзиня, а также дома № 38, 40, 42 и 44 на улице Отке.

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