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НовостиПроисшествия7 июня 2026 3:27

На Камчатке пожарные потушили судно на стапелях

Менее чем через 20 минут огонь удалось локализовать
Алина БОНДАРЕНКО
На Камчатке пожарные потушили судно на стапелях

На Камчатке пожарные потушили судно на стапелях

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском на улице Океанской загорелось судно, которое стояло на стапелях. Боевые расчеты второй пожарно-спасательной части МЧС России оперативно прибыли на место. Менее чем через 20 минут после начала тушения огонь удалось локализовать, а еще через час пожарные полностью ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В результате пожара сгорели деревянные конструкции обшивки стен в помещении форпика - это носовая часть судна. Размер выгоревшей площади составил 3,5 на 7 метров. Также в машинном отделении оказалось повреждено судовое оборудование на площади 9 квадратных метров. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.

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