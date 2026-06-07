На Камчатке пожарные потушили судно на стапелях Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском на улице Океанской загорелось судно, которое стояло на стапелях. Боевые расчеты второй пожарно-спасательной части МЧС России оперативно прибыли на место. Менее чем через 20 минут после начала тушения огонь удалось локализовать, а еще через час пожарные полностью ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В результате пожара сгорели деревянные конструкции обшивки стен в помещении форпика - это носовая часть судна. Размер выгоревшей площади составил 3,5 на 7 метров. Также в машинном отделении оказалось повреждено судовое оборудование на площади 9 квадратных метров. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.