На Камчатке 19 спасателей и волонтеров третий день ищут 78-летнюю пенсионерку Фото: ПСО "Доброволец"

В Елизовском муниципальном округе Камчатки продолжаются поиски 78-летней женщины. В субботу, 6 июня, после полудня она вышла из дома на прогулку в окрестностях поселка Нагорного и не вернулась. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сначала родственники пытались найти ее сами, а когда стемнело, обратились в полицию. На помощь отправились спасатели МЧС, кинологи и волонтеры. В ночных поисках участвовали 18 человек, но они не дали результатов.

Утром 7 июня на поиски выдвинулись уже 19 человек, включая кинологов, спасателей, полицейских и добровольцев отряда «Доброволец». В их распоряжении есть беспилотный летательный аппарат и высокопроходимая техника для проезда по труднодоступным местам. Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей пенсионерки, сообщить в полицию.

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