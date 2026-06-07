Два землетрясения произошли у берегов Камчатки 6 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

У побережья Камчатки зафиксировали два землетрясения за сутки. Первый подземный толчок магнитудой 4,3 произошел 6 июня 2026 года в 21:31 по местному времени. Эпицентр находился в 266 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 81,3 километра. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Второе землетрясение случилось в тот же день в 23:23 по местному времени. Его магнитуда составила 4,5, а глубина - 37,2 километра. Расстояние от краевой столицы до эпицентра - 194 километра.

По данным сейсмологов, оба толчка не ощущались жителями города. Угрозы цунами не объявлялось. Разрушений и пострадавших нет. Специалисты продолжают мониторить сейсмическую обстановку в регионе.

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