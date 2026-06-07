Человек погиб в пожаре из-за курения в Приморье Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Лесозаводске ночью загорелась квартира на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Гайдара. При тушении пожарные нашли тело погибшего человека - его пол и личность сейчас устанавливают. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Также из-за пожара пострадали женщина 1990 года рождения и мужчина 1986 года рождения. Огнеборцам удалось спасти семерых человек, среди них трое детей. Общая площадь возгорания составила около 60 квадратных метров.

Дознаватели МЧС России уже установили предварительную причину трагедии. Наиболее вероятно, что пожар начался из-за неосторожности при курении. Спасатели в очередной раз напоминают жителям: нельзя курить в постели, место для курения нужно оборудовать пепельницей и всегда убеждаться, что сигарета потушена. Также специалисты рекомендуют установить в жилье пожарный извещатель - он может спасти жизнь.

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