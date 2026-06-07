На Вилючинском перевале на Камчатке перевернулся снегоход с туристами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке в районе Вилючинского перевала перевернулся снегоход с туристами. В 13:03 поступил звонок от группы: снегоход упал и придавил женщину. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Предварительно, у пострадавшей перелом. Группа туристов находится на спутниковой связи и ждет помощи.

На место происшествия на вертолете вылетели спасатели поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и медики краевого территориального центра медицины катастроф. Спасатели призывают жителей Камчатки быть аккуратнее и строго соблюдать правила безопасности. В случае происшествия нужно сразу звонить 112.

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