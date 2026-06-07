Прокуратура Артема начала проверку после смертельного ДТП с мотоциклистом Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Артема взяла на контроль расследование смертельного ДТП, которое произошло 6 июня 2026 года на 4-м километре дороги «Подъезд к аэропорту Владивостока». Мощный скутер Aprilia SR 125 Motard выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Honda Fit Shuttle. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Водитель скутера 1979 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Водитель иномарки пострадал, но от госпитализации отказался.

По предварительным данным, мужчина на скутере пытался пересечь четырехполосную дорогу с леерным ограждением. Он искал технологический разрыв в леерах, выехал на встречку, где и произошло столкновение. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства аварии, включая состояние опьянения обоих водителей и наличие защитной экипировки у погибшего мотоциклиста. Ход проверки контролирует прокуратура города.

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