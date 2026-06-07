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НовостиОбщество7 июня 2026 10:24

Во Владивостоке снимут фильм по популярной подростковой книге

Съемки подтвердили на книжном фестивале на Красной площади
Алина БОНДАРЕНКО
Во Владивостоке снимут фильм по популярной подростковой книге

Во Владивостоке снимут фильм по популярной подростковой книге

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владивосток станет съемочной площадкой для нового фильма по книге Аси Лавринович «Нелюбовь сероглазого короля» (16+). Картину начнут снимать в 2026 году, а режиссерское кресло заняла Ольга Акатьева. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В центре сюжета - школьница Даша Севастьянова. Она хотела спокойно заниматься учебой, но ее жизнь превращается в сплошной хаос. Девушке приходится справляться с непониманием родителей, мириться с внезапной симпатией к другу детства и выдерживать конкуренцию с новой ученицей, которая стала звездой школы. Причем из-за нелепой случайности Даше приходится притворяться влюбленной парой с Робертом Кайзером - самым раздражающим парнем в классе.

Пока неизвестно, кто именно исполнит главные роли и будут ли привлекать местных жителей в массовку. Съемки подтвердили на книжном фестивале на Красной площади в Москве.

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