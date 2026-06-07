Во Владивостоке снимут фильм по популярной подростковой книге Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владивосток станет съемочной площадкой для нового фильма по книге Аси Лавринович «Нелюбовь сероглазого короля» (16+). Картину начнут снимать в 2026 году, а режиссерское кресло заняла Ольга Акатьева. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В центре сюжета - школьница Даша Севастьянова. Она хотела спокойно заниматься учебой, но ее жизнь превращается в сплошной хаос. Девушке приходится справляться с непониманием родителей, мириться с внезапной симпатией к другу детства и выдерживать конкуренцию с новой ученицей, которая стала звездой школы. Причем из-за нелепой случайности Даше приходится притворяться влюбленной парой с Робертом Кайзером - самым раздражающим парнем в классе.

Пока неизвестно, кто именно исполнит главные роли и будут ли привлекать местных жителей в массовку. Съемки подтвердили на книжном фестивале на Красной площади в Москве.

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