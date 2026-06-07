На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 10 километров Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке сразу несколько вулканов проявляют высокую активность - Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Крашенинников. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Самый мощный выброс зафиксировали у вулкана Шивелуч. Высота пеплового столба составила около 10 тысяч метров над уровнем моря. Пока пеплопадов в ближайших поселках не зафиксировано, но специалисты продолжают следить за ситуацией.

В МЧС напоминают, что приближаться к действующим вулканам смертельно опасно. Туристам и охотникам лучше держаться на безопасном расстоянии. Власти рекомендуют следить за сообщениями экстренных служб и не планировать походы в опасных районах до стабилизации обстановки.

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