Трое жителей Камчатки смогли не попасться на уловки мошенников Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке местные жители проявили бдительность и не попались на уловки телефонных аферистов. Мошенники пытались обмануть их разными способами - от ложных посылок до звонков от «налоговой службы». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Так, в Елизовский отдел полиции обратился мужчина, которому позвонила неизвестная девушка. Она предложила доставить посылку, которую он не ждал, и попросила продиктовать код из СМС.

«Поскольку из средств массовой информации ему было известно о таком способе мошеннических действий, он прекратил разговор», - рассказали в прокуратуре Камчатки.

Еще одна женщина несколько дней подряд получала настойчивые предложения о дополнительных социальных гарантиях, но ее тоже не удалось обмануть.

Третий случай едва не закончился передачей кода. Местному жителю позвонил лжесотрудник налоговой службы и попросил подтвердить персональные данные якобы для отправки заказного письма. Мужчина код продиктовал, но в ходе разговора понял, что общается с мошенниками. Он тут же прекратил диалог, сменил пароли от всех учетных записей и сообщил о случившемся в компетентные органы. Все трое сохранили свои сбережения.

Прокуратура региона напоминает простые правила. Никто не может по телефону требовать коды подтверждения, паспортные данные или просить перевести деньги на «безопасные» счета. Если с незнакомого номера звонят и представляются силовиками, то сразу кладите трубку и звоните в полицию.

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