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НовостиОбщество7 июня 2026 23:21

Трое жителей Камчатки смогли не попасться на уловки мошенников

Аферисты пытались обмануть их разными способами
Алина БОНДАРЕНКО
Трое жителей Камчатки смогли не попасться на уловки мошенников

Трое жителей Камчатки смогли не попасться на уловки мошенников

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке местные жители проявили бдительность и не попались на уловки телефонных аферистов. Мошенники пытались обмануть их разными способами - от ложных посылок до звонков от «налоговой службы». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Так, в Елизовский отдел полиции обратился мужчина, которому позвонила неизвестная девушка. Она предложила доставить посылку, которую он не ждал, и попросила продиктовать код из СМС.

«Поскольку из средств массовой информации ему было известно о таком способе мошеннических действий, он прекратил разговор», - рассказали в прокуратуре Камчатки.

Еще одна женщина несколько дней подряд получала настойчивые предложения о дополнительных социальных гарантиях, но ее тоже не удалось обмануть.

Третий случай едва не закончился передачей кода. Местному жителю позвонил лжесотрудник налоговой службы и попросил подтвердить персональные данные якобы для отправки заказного письма. Мужчина код продиктовал, но в ходе разговора понял, что общается с мошенниками. Он тут же прекратил диалог, сменил пароли от всех учетных записей и сообщил о случившемся в компетентные органы. Все трое сохранили свои сбережения.

Прокуратура региона напоминает простые правила. Никто не может по телефону требовать коды подтверждения, паспортные данные или просить перевести деньги на «безопасные» счета. Если с незнакомого номера звонят и представляются силовиками, то сразу кладите трубку и звоните в полицию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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