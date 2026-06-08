На Чукотке опрокинулся квадроцикл с женщиной Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Лаврентия на Чукотке сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии с участием квадроцикла. За рулем находилась 38-летняя местная жительница, которая в результате происшествия получила травмы и попала в больницу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как выяснили полицейские, женщина ехала по главной дороге на улице Дежнева. На грунтовом участке квадроцикл внезапно занесло. Водитель не справилась с управлением, и транспортное средство опрокинулось. В момент ДТП пассажиров в нем не было. У женщины выявлены признаки алкогольного опьянения. Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы.

Сейчас сотрудники проводят проверку и устанавливают все детали происшествия. Медики уже оказали женщине необходимую помощь.

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