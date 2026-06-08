На въезде в Петропавловск-Камчатский сняли ограничения для большегрузов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатский утром 8 июня снова пустили тяжелые грузовики на одном из важных дорожных участков. Ограничение действовало несколько дней, но теперь большегрузы могут ехать без помех. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как сообщили в КГКУ «Камчатуправтодор», запрет снят на участке с 0 по 5 километр автодороги Петропавловск-Камчатский - подъезд к совхозу «Петропавловский». Под ограничение раньше попадала вся техника общей фактической массой свыше 3,5 тонны. Оно было введено в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения разрушения дорожной одежды автомобильной дороги.

Теперь большегрузы могут свободно пользоваться этим маршрутом. Дорога полностью открыта для всех видов транспорта.

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