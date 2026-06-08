В импортном остром перце из Китая нашли опасный вирус в Приморье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье специалисты Россельхознадзора обнаружили карантинный вирус в партии острого перца, привезенного из Китая. Опасную продукцию запретили ввозить на территорию страны, и теперь ее уничтожат. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Досмотр партии разнообразных овощей общим весом 3,7 тонны прошел на фитосанитарном контрольном посту «Полтавский». Инспекторы отобрали образцы томатов, сладкого и острого перца, баклажанов и редиса и отправили их в лабораторию Уссурийска. В результате исследований подтвердилось: в 90 килограммах острого перца содержится вирус коричневой морщинистости плодов томата.

Ввоз зараженной части партии запрещен. По выбору владельца продукции эта партия будет уничтожена. С начала года это уже девятый случай заражения овощей из Китая этим вирусом - вся такая продукция ранее тоже шла под уничтожение. Для человека вирус не опасен, но для растений он страшен: может погубить до 80% урожая, особенно у томатов в теплицах.

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