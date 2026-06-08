На Камчатке суд запретил автомойку в водоохранной зоне реки Кирпичной Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке природоохранная прокуратура через суд добилась запрета на работу автомойки, которая стояла прямо в водоохранной зоне реки Кирпичной. Индивидуальный предприниматель оборудовал мойку на своем участке, но закон это строго запрещает, независимо от того, есть очистные сооружения или нет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как выяснилось при проверке, река Кирпичная - это водный объект рыбохозяйственного значения высшей категории. А любая деятельность в ее водоохранной зоне, особенно такая грязная, как мойка машин, создает прямую угрозу водным биоресурсам.

Петропавловск-Камчатский городской суд встал на сторону прокуратуры и запретил работу комплекса. Пока решение не вступило в силу. Но если бизнесмен не подчинится, за каждый день неисполнения ему придется платить судебную неустойку - 20 тысяч рублей в день.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.