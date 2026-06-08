Во Владивостоке сын избил мать до смерти во время ссоры Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке суд вынес приговор мужчине, который во время бытовой ссоры насмерть забил свою мать. Трагедия произошла еще в декабре прошлого года в квартире на улице Дальзаводской. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как установили следователи, 41-летний сын в ходе конфликта с пожилой женщиной нанес ей множественные удары руками по телу. Травмы оказались смертельными: у потерпевшей были сломаны ребра, и она скончалась на месте.

Государственный обвинитель доказал вину подсудимого. Суд признал его виновным по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и приговорил к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, но мужчина уже взят под стражу в зале суда.

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