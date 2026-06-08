В Приморье посадили 1,1 тысячи гектаров овощей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сельхозпроизводители Приморья активно наращивают посевные площади, чтобы обеспечить жителей края своими овощами. На данный момент аграрии посадили уже 1,1 тысячи гектаров. В основном это культуры так называемого борщевого набора, а также томаты и огурцы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в краевом правительстве, это на 200 гектаров больше, чем в прошлом году. Больше всего культур посадили в Уссурийском и Партизанском городских округах. Общий план выполнен на 83%.

Оставшуюся часть овощей аграрии планируют досадить в ближайшее время, если позволит погода.

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