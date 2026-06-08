Школьница из Кузбасса ожила после остановки сердца

Сейчас девочка дома, ее жизни ничего не угрожает Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 15-летняя девочка пережила клиническую смерть и вернулась к жизни благодаря врачам реанимации. Сердце подростка остановилось внезапно на глазах у матери, но спустя четыре минуты медики запустили его с помощью дефибриллятора. Об этом написал Сiбдепо.

ЧП произошло в Новокузнецке. Мама сразу вызвала скорую, и прибывшая бригада – врач Леонид Карбач, фельдшер Елена Глущенко и медсестра Ольга Миллер – начала борьбу за жизнь девочки.

После разряда сердце сделало первый самостоятельный удар. Пациентку экстренно перевезли в Кемерово, где кардиологи нашли врожденную патологию. Из-за сбоя орган бился слишком медленно. Хирурги установили школьнице специальный прибор для автоматического запуска сердца и назначили лечение. Сейчас девочка дома, ее жизни ничего не угрожает.

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