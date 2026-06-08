Что произошло в Приморье к утру 9 июня

Первые выпускники уже сдали химию, литературу, историю и русский язык Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье – горячая экзаменационная пора. В этом году на ЕГЭ зарегистрировались более девяти тысяч человек. Первые выпускники уже сдали химию, литературу, историю и русский язык.

В начале рабочей недели Приморский край снова окажется под влиянием циклона. Дожди вернутся на большую часть территории после короткого перерыва в понедельник. Тепла ждать не стоит: минимальная температура составит всего 3-10 градусов, тогда как максимальная – от +9 до +18 градусов.

Во Владивостоке хирурги Краевой клинической больницы № 2 спасли пациента от гигантской послеоперационной грыжи размером больше 20 сантиметров. Мужчина ранее перенес операцию из-за рака мочевого пузыря, и на месте рубца образовалось опасное выпячивание.

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