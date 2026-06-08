На Камчатке раскрыли кражу ворот и калитки с дачного участка Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Елизовском районе 19-летний парень арендовал дачный участок, спилил металлические ворота с калиткой и сдал их в пункт приема лома. Похищенное имущество принадлежало предпринимателю из Южно-Сахалинска. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Неработающий житель поселка Раздольный снял дом для проживания в СНТ «Смородинка» в декабре 2025 года. Он попросил у соседей бензопилу и демонтировал конструкции. Распиленный металл молодой человек отнес в пункт приема лома, причинив владельцу ущерб на 100 тысяч рублей. Найти похищенные вещи и возместить убытки пока не удалось.

«Имея непосредственный доступ на территорию, он взял у соседей бензопилу, после чего демонтировал путем спиливания металлическую калитку и ворота, тем самым присвоил металлическую калитку и ворота, принадлежащие предпринимателю», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Сейчас в отношении молодого человека завели уголовное дело о присвоении чужого имущества. На время расследования парня отпустили под подписку о невыезде.

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