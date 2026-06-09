42-летняя женщина дважды украла золотое кольцо у подруги на Камчатке Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Большерецке Камчатского края 42-летняя жительница Елизова выслушала приговор суда за необычную кражу. Женщина умудрилась дважды за один день похитить золотое кольцо из квартиры своей приятельницы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В феврале этого года ранее неоднократно судимая женщина пришла в гости к знакомой. Во время разговора хозяйка показала ей золотое кольцо своего мужа. Выбрав подходящий момент, гостья спрятала ювелирное изделие и вышла на улицу под предлогом прогулки. Когда она вернулась, то поняла, что пропажу уже ищут. Тогда женщина незаметно подбросила украшение на тумбу под телевизор и сделала вид, что просто нашла его. Однако чуть позже она повторила кражу этого же кольца и окончательно ушла из чужой квартиры вместе с ним.

«С учетом позиции государственного обвинителя, наличия рецидива преступлений, осужденной назначено наказание в виде года восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Приговор инстанции еще не вступил в законную силу. Женщине предстоит отправиться в исправительное учреждение для отбывания назначенного наказания.

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