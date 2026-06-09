Новые светофоры появятся на Черняховского и Невельского во Владивостоке Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке на улицах Невельского и Черняховского проведут большой ремонт дорог и установят новые светофоры. Изменения коснутся сразу нескольких участков. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По национальному проекту рабочие заменят старый асфальт, починят ливневую канализацию, сделают удобные тротуары, остановки и карманы для парковки. Новые пешеходные переходы совместят с искусственными неровностями, чтобы машины обязательно снижали скорость. На перекрестке Черняховского и Ладыгина полностью обновят технику. А вот переход на улице Адмирала Кузнецова перенесут: его объединят с перекрестком, чтобы люди могли безопасно переходить дорогу по сигналу светофора.

«Пересечение улиц Невельского и Спиридонова является местом концентрации ДТП, поэтому здесь запланирована установка новых светофоров. В районе улицы Невельского появится дополнительная полоса для поворота направо», – рассказали в городском Центре организации дорожного движения.

Масштабное преображение улиц пройдет в рамках программы «Инфраструктура для жизни».

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