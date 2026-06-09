Горящую легковушку и квартиру на пятом этаже потушили в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке произошли сразу два пожара: на Океанском проспекте вспыхнула квартира в многоквартирном доме, а на улице Семеновской загорелся легковой автомобиль. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В первом случае пламя охватило кровать и часть стены на пятом этаже, из-за чего в подъезде появилось задымление. Сотрудники МЧС потушили огонь на площади около пяти квадратных метров. Второе возгорание случилось на улице Семеновской, где у машины загорелось подкапотное пространство. Этот пожар ликвидировали на площади около четырех квадратных метров. К счастью, в обеих ситуациях никто не погиб и не пострадал.

«На момент прибытия пожарных горели кровать и часть стены в квартире на 5 этаже, в подъезде наблюдалось задымление. Ликвидировали на площади около 5 квадратных метров», – рассказали в Главном управлении МЧС.

Сейчас специалисты устанавливают точные причины обоих возгораний. Также экспертам предстоит оценить и подсчитать причиненный материальный ущерб.

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