Тело убитой женщины нашли во время тушения пожара в квартире на Камчатке Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

9 июня в Петропавловске-Камчатском во время тушения пожара в многоквартирном доме нашли тело 66-летней женщины. Следователи открыли уголовное дело об убийстве. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пожар случился в квартире на улице Абеля. Сообщение о найденной там местной жительнице без признаков жизни поступило ночью, около 00:25 по местному времени. Пожарные наткнулись на погибшую во время борьбы с огнем. После этого по адресу прибыл следователь вместе с профильными специалистами, чтобы осмотреть сгоревшее помещение.

«Следователем СК с участием соответствующих специалистов проведен осмотр места происшествия, по делу назначен ряд судебных экспертиз», – рассказали в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Специалистам предстоит установить обстоятельства преступления.

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