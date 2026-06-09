Ветеринар оформил 40 тысяч литров сомнительного молока в Приморье Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье ветеринарный врач оформил 40 тысяч литров сырого молока без указания данных об обязательной санитарной экспертизе. Нарушение на одном из заводов нашли специалисты Россельхознадзора. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В середине мая сотрудник ветеринарной станции выдал производственный документ на крупную партию сырого молока. При этом он не указал сведения о том, что продукт прошел ветеринарно-санитарную проверку. Ошибку в специальной электронной программе обнаружил модуль искусственного интеллекта. По закону использовать пищевое сырье без подтверждения его качества категорически запрещено, так как оно должно быть полностью безопасным для здоровья населения.

«Сырье для изготовления пищевой продукции должно быть прослеживаемым и признано пригодным для употребления по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Сейчас по факту выявленного нарушения профильному ветеринарному учреждению объявлено официальное предостережение. За качеством поступающего на предприятия сырья продолжают следить.

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