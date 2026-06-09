Женщина получила условный срок за продажу чужих вещей в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В селе Лучки Хорольского округа 26-летняя местная жительница получила условный срок за присвоение 20-футового контейнера с вещами, который принадлежал бывшей владелице ее нового дома. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ноябре 2024 года женщина купила дом с земельным участком. Прежняя хозяйка по устной договоренности оставила во дворе свой контейнер с имуществом на ответственное хранение, чтобы забрать его позже. Однако зимой покупательница обманула своего супруга, сказав ему, что этот объект и все его содержимое стали их общей собственностью после сделки. Мужчина продал вещи, из-за чего реальной владелице был причинен ущерб на сумму свыше 300 тысяч рублей. Во время разбирательств женщина полностью отрицала свою вину.

«Суд, исследовав все представленные доказательства, пришел к выводу о ее виновности. Подсудимая признана виновной в совершении преступления и ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Сейчас в этом уголовном деле о присвоении имущества поставлена точка. Помимо условного наказания осужденной назначен испытательный срок на один год, в течение которого ей предстоит доказать свое исправление.

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