Приморские вузы вошли в число лучших в России по 13 направлениям подготовки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Четыре университета укрепили свои позиции в национальном рейтинге подготовки кадров. Сразу 13 образовательных направлений попали в пятерку лучших по стране, основываясь на данных о трудоустройстве выпускников в Приморье. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эксперты оценивали данные людей, которые завершили очное обучение два года назад. В список сильнейших образовательных организаций попали ДВФУ, Тихоокеанский государственный медицинский университет, Морской университет имени Невельского и Владивостокский государственный университет.

Самые высокие зарплаты оказались у выпускников ТГМУ выпуска 2023 года – более 114 тысяч рублей. Следом идут молодые специалисты морской отрасли и ДВФУ, который к тому же стал лидером по всей России в магистратуре по направлению «Физика и астрономия».

«Проще говоря, если программа попала в ТОП – значит, ее выпускники действительно востребованы на рынке труда и хорошо зарабатывают», – рассказали в министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края.

Регион продолжает усиливать свои позиции как ключевой образовательный центр Дальнего Востока. Высокий уровень доходов подтверждает высокое качество подготовки молодых специалистов в сферах высоких технологий, морской отрасли, педагогики и медицины.

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