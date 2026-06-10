Синоптики предупреждают жителей региона о нестабильном характере погоды – в крае местами пройдут кратковременные дожди, не исключены и грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

11 июня погодные условия в Приморском крае будут формироваться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Синоптики предупреждают жителей региона о нестабильном характере погоды – в крае местами пройдут кратковременные дожди, не исключены и грозы. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Ночные и утренние часы в ряде районов могут сопровождаться густыми туманами, а ветер будет умеренным, южного направления. Температурный фон останется комфортным: ночью столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до 21-26 градусов, на побережье будет немного прохладнее – 15-20 градусов.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность с небольшим дождем в начале ночи и ближе к вечеру, а утром город может затянуть туманом при умеренном южном ветре; днем здесь будет около 18-20 градусов тепла.

В Уссурийске погода окажется более жаркой и неспокойной: во второй половине дня, а также в начале ночи пройдут кратковременные дожди с возможной грозой, а температура воздуха достигнет 25-27 градусов выше нуля.

В Находке осадков преимущественно не ожидается, однако утренний туман все же вероятен. Ветер в ночные часы будет слабым, а днем сменится на умеренный южный, при этом воздух прогреется до 21-23 градусов.

В Амурском заливе вода прогрелась до 14 градусов тепла. В акватории Находки температура воды составляет 11 градусов выше нуля, а самой теплой морской акваторией на сегодняшний день остается залив Посьета, где вода прогрелась до 16 градусов.

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