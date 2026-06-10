Что произошло в Приморье к утру 11 июня

После нападения школьница не растерялась и все-таки пошла сдавать ЕГЭ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке одиннадцатиклассница стала жертвой нападения и грабежа в день сдачи выпускного экзамена. По дороге на экзамен ее избил знакомый и отобрал у нее сотовый телефон. Подозреваемого в преступлении уже задержали, он сказал, что был недоволен поведением девушки, поэтому так поступил.

Амурского тигра-людоеда из Приморья, который растерзал человека в феврале этого года, отправят из родных краев в Москву. Там редкий хищник станет жителем зоопарка – там по решению Росприроднадзора он пробудет до конца своих дней.

В Приморский край могут нагрянуть тайфуны в июле и августе этого года. Такое предположение высказал начальник Приморского УГМС Борис Кубай. По словам эксперта, это лето будет значительно отличаться по погоде от предыдущего.

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