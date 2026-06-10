У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6.0 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

У побережья Камчатки вечером 10 июня сейсмологи зафиксировали ощутимое землетрясение магнитудой 6,0. Толчок произошел в точке с координатами 52,4906 северной широты и 161,0398 восточной долготы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эпицентр находился в 176 километрах от Петропавловска-Камчатского. Как сообщают сейсмологи, глубина очага составила 29,7 километра, магнитуда – 6,0. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка) – 3. Это означает, что в краевой столице подземные толчки ощущались как слабые: многие жители могли их заметить, но серьезных разрушений, скорее всего, нет.

Специалисты продолжают следить за сейсмической обстановкой. Оперативные данные о пострадавших или повреждениях пока не поступали. Жителей просят сохранять спокойствие. Угрозы цунами не объявлялось.

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