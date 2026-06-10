В Дальнегорске женщина сбила 5-летнего мальчика на пешеходном переходе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дальнегорске вечером 9 июня под колеса автомобиля попал пятилетний ребенок. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу в районе микрорайона Горбуша, когда на него совершила наезд женщина за рулем Toyota Prius. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В результате аварии малыша госпитализировали с серьезными травмами – сотрясением головного мозга и тупой травмой живота. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Водитель раньше к административной ответственности не привлекалась, состояние опьянения у нее не выявлено. Ход и результаты административного расследования поставлены на контроль прокуратурой.

Надзорный орган призывает водителей быть предельно внимательными возле пешеходных переходов, особенно в местах, где могут появиться дети. А родителям напоминают: регулярно говорите с детьми о правилах безопасности на дороге и не оставляйте малышей без присмотра вблизи проезжей части.

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