Жительницу Камчатки осудят за травму клиентки во время конной прогулки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке прокуратура утвердила обвинение 25-летней жительнице Петропавловска, которая организовала конные прогулки с нарушением всех мыслимых правил безопасности. В итоге одна из клиенток получила серьезную травму, угодила в больницу, а против горе-предпринимательницы завели уголовное дело. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как выяснило следствие, в декабре прошлого года обвиняемая продавала в интернете подарочные сертификаты на конные прогулки. При этом у нее не было ни статуса предпринимателя, ни права оказывать такие услуги, ни собственных лошадей: она брала животных у знакомого якобы просто выгулять. Клиентов технике безопасности она не учила и защитной экипировки не давала.

Трагедия случилась в начале января в районе Халактырского пляжа. Две девушки приехали кататься по новогодним сертификатам. Мимо проехал снегоход, лошадь испугалась и встала на дыбы. Наездница упала и получила травму средней тяжести. Сама фигурантка вину не признает и от показаний отказывается. Дело передано в суд.

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