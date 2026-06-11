Землетрясение магнитудой 5.7 произошло у побережья Приморья 10 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

У побережья Приморского края вечером 10 июня сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Толчки произошли на большой глубине – более 347 километров. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эпицентр находился в точке с координатами 43,655 северной широты и 135,673 восточной долготы. Расстояние до Находки – 245 километров в сторону северо-востока, а до поселка Ольга – всего 32 километра к востоку.

Несмотря на ощутимую магнитуду, из-за большой глубины очага на поверхности толчки могли быть слабыми или не ощущаться вовсе. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Угрозы цунами нет. Специалисты продолжают наблюдение за сейсмической обстановкой.

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