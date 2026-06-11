На Чукотке 50 педагогов и сторожей больше года работали сверхурочно без оплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке прокуратура заставила школы заплатить сотрудникам за работу сверхурочно. В общей сложности педагоги и сторожа получили больше 3,7 миллиона рублей, которые им не доплачивали более года. Нарушения нашли в шести образовательных учреждениях Анадырского района. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как выяснили проверяющие, воспитатели и сторожа регулярно перерабатывали, но положенные по закону доплаты им не начислялись. Более года положенные по закону доплаты им не начислялись и не выплачивались. Межрайонный прокурор внес директорам школ представления.

После вмешательства надзорного ведомства 50 сотрудникам пересчитали зарплату и выплатили все до копейки. Сумма составила 3,7 миллиона рублей. Кроме того, на виновных должностных лиц завели административные дела за нарушение трудового законодательства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.