Известный хоккеист Евгений Аликин отдыхает на Камчатке Фото: Евгений Алиев/@go.ali.e18

Известный хоккейный вратарь, мастер спорта России Евгений Аликин сейчас отдыхает на Камчатке. Спортсмен выбрал тихоокеанское побережье для активного отпуска: в свои выходные он осваивает серфинг и уже покоряет океанские волны. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Евгений родился 18 октября 1994 года в Перми. Его карьера началась в клубе «Молот-Прикамье», а затем он выступал за хабаровский «Амур», где дебютировал в КХЛ. Сейчас спортсмен защищает ворота «Автомобилиста». В его копилке – участие в Матче звезд КХЛ и звание мастера спорта России.

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