В Приморье на реке Дальней утонул 77-летний рыбак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае трагедия произошла на рыбалке – на реке Дальней утонул 77-летний мужчина. Пожилой рыбак ушел под воду в районе 1-го моста в населенном пункте Восток. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщение о происшествии поступило спасателям 9 июня. Сразу же начались поиски. На следующий день, утром 10 июня, краевые спасатели обнаружили тело погибшего – его унесло течением на два километра ниже от места, где он рыбачил. Тело передано сотрудникам полиции для проведения проверки. Обстоятельства случившегося выясняются.

Спасатели в очередной раз призывают рыбаков и просто отдыхающих у воды быть предельно осторожными. Пожилым людям особенно не стоит выходить на водоемы в одиночку и без спасательного жилета.

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