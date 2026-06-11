В Приморье пенсионерка поверила в легкий заработок и лишилась 260 тысяч рублей Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В Ханкайском округе Приморья 63-летняя местная жительница попалась на удочку мошенников, которые обещали легкий заработок на инвестициях. Вместо прибыли женщина лишилась 260 тысяч рублей, и теперь полиция ищет аферистов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все началось с объявления в интернете. Пенсионерка перешла по ссылке, оставила свои данные, и тут же ей позвонил «менеджер инвестиционной платформы». Сначала она перевела 8600 рублей, потом ей поступили «проценты». Когда женщина захотела вывести деньги, аферисты убедили ее открыть карту и перевести уже 200 тысяч рублей на неизвестные счета.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция в очередной раз напоминает: не верьте обещаниям легкой прибыли, не переходите по подозрительным ссылкам и никогда не переводите деньги незнакомцам. Если вам предлагают «уникальную инвестиционную возможность», скорее всего, это обман. Прервите разговор и позвоните в полицию.

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