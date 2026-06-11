На Чукотке невеста перевела мошеннице 32 тысячи за свадебное платье Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Лаврентия на Чукотке 19-летняя девушка стала жертвой аферистки, которая обещала помочь купить и переслать свадебное платье из Хабаровска. Вместо долгожданного наряда невеста осталась ни с чем, потеряв больше 30 тысяч рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как выяснили полицейские, в мае 2026 года жительница села начала готовиться к свадьбе. Поскольку в Лаврентии нет свадебных салонов, она стала искать платье в мобильных приложениях. 30 мая ей написала неизвестная женщина и предложила наряд из Хабаровска за 47 тысяч рублей. Девушка согласилась. 11 тысяч она заняла у матери, еще 21 тысячу сняла со своего счета и перевела мошеннице 31 955 рублей. Девушка продолжила искать недостающие деньги, но позже засомневалась и попросила вернуть средства.

В ответ аферистка пообещала сделать возврат, но потом перестала выходить на связь. заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники полиции ищут злоумышленницу. Правоохранители в очередной раз напоминают: при покупках онлайн не переводите незнакомцам крупные суммы, особенно если продавец неизвестен.

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